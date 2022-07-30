Вашингтон, 30 июля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Максим Орешкин является автором идеи о продаже российского газа за рубли. С таким утверждением 30 июля выступило агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Неназванные источники агентства сообщили, что именно Орешкин стал автором «такой ключевой идеи, как газ за рубли».

Отмечается, что также участвовал в разработке планов, которые предотвратили последствия отключения российских банков от системы SWIFT.

Кроме того, Орешкин, согласно публикации, выступал против призывов к усилению государственного регулирования в экономике.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны Евросоюза в рубли, после чего был подписан соответствующий указ.