Новосергиевский район, Оренбургская область, 30 июля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области в районе поисков пропавшего 24 июля шестилетнего мальчика-инвалида обнаружили следы детских ладоней. Об этом сообщили журналистам в поисково-спасательном отряде «ОренСпас».

cocoparisienne Пропавший человек

«Как будто ребёнок пил из водоёма и опирался на ручки», — говорится в телеграм-канале отряда. И там же выражена надежда на то, что пропавший находится где-то рядом и жив. И эта надежда даёт силы искать дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал в Новосергиевском районе. Его поиски ведутся уже несколько дней.