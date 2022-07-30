Санкт-Петербург, 30 июля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Газпром Арена

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:0. Все мячи были забиты во втором тайме.

В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Иван Сергеев, отличившийся на 81-й и 92-й минутах. Также голы забили Вендел на 63-й минуте, Клаудиньо на 75-й и Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 91-й минуте.

На 90-й минуте матча был удалён с поля полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, получивший красную карточку.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды семь очков. «Локомотив» идёт на 12-м месте с двумя очками.