Москва, 30 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Для того, чтобы занять пост генерального секретаря НАТО, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сменить пол. Таким мнением 30 июля поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова прокомментировала новость о том, что новой главой НАТО по негласным правилам должна стать женщина. В связи с этим представитель МИД РФ предложила Борису Джонсону сменить гендер.

«Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий», — пишет Захарова.

Она добавила, что, если альянс будет выбирать из тех кандидатур, которые ощущают себя как женщины, они могут в момент обнаружить в себе и мужчину, и другой гендер.