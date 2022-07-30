Донецк, 30 июля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:04 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще пять ракет из БМ-21 «Град».