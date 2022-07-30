Дамаск, , 19:40 — REGNUM Сотрудники спецназа Турции обезвредили 13 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом 30 июля сообщили в Министерстве обороны Турции в социальной сети Twitter.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«13 террористов РПК (признана в Турции террористической организацией — прим. ред.)/Народной самообороны, которые открыли огонь по району мира на севере Сирии и готовились к наступлению, были обезврежены нашими героическими спецназовцами», — содержится в сообщении министерства.

Напомним, ранее вооружённые силы Турции обстреляли посёлок на севере Сирии. Их целью были позиции РПК.

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