Дамаск, 30 июля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Сотрудники спецназа Турции обезвредили 13 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом 30 июля сообщили в Министерстве обороны Турции в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«13 террористов РПК (признана в Турции террористической организацией — прим. ред.)/Народной самообороны, которые открыли огонь по району мира на севере Сирии и готовились к наступлению, были обезврежены нашими героическими спецназовцами», — содержится в сообщении министерства.

Напомним, ранее вооружённые силы Турции обстреляли посёлок на севере Сирии. Их целью были позиции РПК.