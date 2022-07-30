Анкара, 30 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Турция за последние 20 лет достигла «впечатляющих достижений». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 30 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который принял участие в церемонии открытия стадиона и ряда других объектов в провинции Орду на севере страны.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Сегодня, когда ведущие государства мира, пытаются выйти из полосы кризиса, Турция продолжает активное развитие: растут экспорт и занятость, — сказал турецкий лидер. — Вне всяких сомнений, мы добьемся заявленных целей, в том числе на период на 2053 года».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара увеличит импорт нефти и газа из Ирана.