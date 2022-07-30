Оренбург, 30 июля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Оренбурге вновь оказалась закрыта канатная дорога через реку Урал. Такое объявление местные жители увидели 30 июля при подходе к фуникулёру.

Личный архив Николая Чеканова Транспорт выставки – канатная дорога.

«По техническим причинам канатная дорога временно не работает» — говорится в объявлении.

Как пишет Ria56.ru, причиной стала обнаруженная неисправность. Электроника показывает ошибку. Из Самары вызвали специалистов, которые проверят объект.

Как сообщало ИА REGNUM, канатная дорога длиной 233 метра была открыта в 2006 году. С тех пор её несколько раз закрывали на многие годы и снова открывали. Последний раз открытие состоялось 5 июля.