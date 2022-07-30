Донецк, 30 июля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 18:47 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».