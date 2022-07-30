Донецк, 30 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Два жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом 30 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Удар вражеского снаряда в Петровском районе по улице Катовицкой, 48 привел к травматологической ампутации правой стопы у мужчины 1954 года рождения», — написал Кулемзин.

Кроме того, он сообщил, что в Куйбышевском районе на проспекте Кремлевском, 19 мужчина 1955 года рождения получил ранение правого плеча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке повреждено здание Дворца культуры.