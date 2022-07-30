Лестер, Великобритания, , 19:08 — REGNUM Сегодня, 30 июля, футбольный клуб «Ливерпуль» в матче Суперкубка Англии сыграет с «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Гарри Леннард | Николс Хортон.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Адриан, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джондар Хендерсон, Мохаммед Салах, Луис Диас, Роберто Фирмино.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.