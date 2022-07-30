30 июля 2022 | Время чтения 4 мин

От того, сохранят ли Индия и другие страны свой суверенитет или окончательно признают западную гегемонию, во многом зависит будущее мироустройство.

Александр Савельев, , 19:29 — REGNUM Вашингтон настойчиво добивается международной поддержки своей инициативы по установлению ценового коридора для экспортируемой Россией нефти. Причины понятны: стремление нанести как можно больший ущерб российской экономике и бюджету, «нанести стратегическое поражение» РФ, о чём открыто говорят высокопоставленные американские и европейские чиновники. Конечная цель — расчленение и уничтожение России, о чём откровенно заявил бывший президент Польши Лех Валенса.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

С другой стороны, антироссийские санкции уже привели к рекордной инфляции в США и странах Евросоюза, цены на энергоносители, особенно природный газ, достигли исторических максимумов. Принимаются решения снизить энергопотребление, массово закрываются предприятия, в первую очередь энергоемкие. В Германии предупреждают о вероятном и скором дефиците туалетной бумаги — ее производство тоже энергозатратно. В Евросоюзе в бизнес-кругах и среди граждан возникают панические настроения в связи с приближающейся зимой, когда энергопотребление резко возрастает. Ограничение цен на российские энергоносители, как надеются в Вашингтоне и Брюсселе, должно смягчить негативный эффект для самого Запада от его же односторонних санкций.

Известно, что Россия в 2022 г. резко увеличила экспорт нефти в страны Азии, в первую очередь в Китай и Индию. Пекин прохладно отнесся к предложению США установить пониженный ценовой коридор для российской нефти — китайские компании и так покупают ее со скидкой от рыночной цены. Кроме того, у самой КНР напряженные, на грани холодной войны отношения с США, и вписываться в западный антироссийский концерт китайское руководство вряд ли станет.

Китай и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сложнее с Индией. Дружить с врагом своего врага — известный старинный принцип. Застарелая китайско-индийская вражда может подтолкнуть Нью-Дели к дальнейшему сближению с Западом, в том числе согласиться поддержать американскую инициативу установить ценовой коридор на российскую нефть. Хотя Индия и без того получает ее с существенной скидкой, дополнительное снижение цены будет означать для нее укрепление конкурентоспособности собственной экономики. На Западе официальное согласие Индии присоединиться к американской инициативе будет истолковано как участие в антироссийской коалиции. В случае такого негативного сценария, вероятно, что КНР, не желая терять конкурентных преимуществ, потребует от России еще большего дисконта. Официально не присоединяясь к США и их союзникам, выдерживая прежний политический курс и под прикрытием пресловутой коммерческой тайны, Пекин начнет давление на Москву в целях снижения нефтяных цен в двусторонней торговле.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о конструктивных переговорах с индийской стороной по вопросу ограничения цен на российскую нефть. Однако до сих пор никаких официальных заявлений по этому вопросу не последовало. Вполне вероятно, что в закрытом режиме идут интенсивные российско-индийские консультации.

Министр финансов США Джанет Йеллен US Department of the Treasury

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале августа отправляется в африканско-азиатское турне, в ходе которого намерен обсудить ситуацию вокруг Украины. Это выражение является эвфемизмом предстоящих попыток давления на суверенные страны с целью заставить их присоединиться к антироссийской коалиции, в том числе и в нефтяном вопросе.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Также пока неизвестна официальная позиция ОПЕК+, организации, которая объединяет крупнейших производителей и экспортеров нефти. Однако еще в мае генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил о невозможности полностью заместить экспорт российской нефти и неизбежном глобальном энергетическом кризисе в случае негативного развития событий.

Мухаммед Баркиндо Bartolomej Tomic

До сих пор ОПЕК, в том числе в лице своего генерального секретаря, проявляла независимость и объективность в своей позиции и суждениях. Ни сверхвысокие, ни сверхнизкие мировые котировки на нефть не устраивают экспортеров — они заинтересованы в стабильности и надежности сбыта, а не в неизбежной в случае дальнейшей политизации рыночной лихорадке.

Однако решающее слово в этом остром вопросе остается за Россией. Вице-премьер Александр Новак уже заявил, что РФ не станет экспортировать нефть себе в убыток. Возможным представляется и дальнейшее ужесточение российской позиции, вплоть до полного отказа от экспорта в те страны, которые поддержат установление ценового коридора.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Многое в дальнейшем развитии ситуации зависит от решения Нью-Дели. Индия уже не в первый раз подвергается жесткому давлению Запада в отношении участия в антироссийской коалиции. Тем не менее до сих пор индийское руководство достаточно высоко ценило суверенитет своей страны, чтобы не идти на поводу у США и не превращаться в их марионетку наподобие Евросоюза. Удержится ли Нью-Дели на этот раз или потеряет свой суверенитет — одна из главных мировых интриг.

Характерной чертой нынешнего витка противостояния России с коллективным Западом является его отказ от собственных ценностей, подрыв собственных основ во имя фанатичной, религиозной ненависти к России. Конфискация, фактически воровство половины российских золотовалютных резервов нанесла серьезный удар по репутации западной финансово-денежной системы — основы благополучия и благосостояния США и государств Евросоюза.

Десятилетиями западные страны убеждали весь мир в преимуществах рыночной экономики перед административно-командной, плановой, но оказалось, что они готовы сами применять административно-командные методы, причем в международном масштабе. Установление верхнего потолка цен для экспортируемой Россией нефти — никак не рыночная, а именно административно-командная мера.

Долгие годы США лицемерно выступали за суверенитет и самоопределение народов и под этими лозунгами добились кровавого раздела Югославии и распада СССР. Теперь же, когда под угрозой американская гегемония, Вашингтон не стесняется оказывать открытое давление на суверенные страны с целью принудить их присоединиться к антироссийской коалиции.

От того, сохранят ли Индия и другие страны свой суверенитет или окончательно признают западную гегемонию, во многом зависит будущее мироустройство.