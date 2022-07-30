Донецк, 30 июля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:16 — населенный пункт Марьинка (западная) — населенный пункт Александровка: выпущено пять мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Новоселовке 12 мин калибра 120 мм.