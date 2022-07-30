30 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Комаров, , 19:25 — REGNUM Пользователи социальных сетей активно откликнулись на выходку сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в одной из гостиниц города. Они оставили сотни осуждающих комментариев.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, дипломатка заявила о том, что ненавидит русских. Это произошло во время скандала, устроенного ею на респешене гостиницы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала её слова возмутительным актом национализма, ненависти и ксенофобии, на который ведомство готовит варианты ответа. МИД Норвегии выразил сожаление в связи с произошедшим. Вот только оно не удовлетворило основную массу комментаторов.

Блогер-патриот Сергей Колясников отметил в своём телеграм-канале, что Норвегия является страной, в которой проводятся детские гей-парады. Кроме того, за критику ЛГБТ там можно получить уголовное дело, а усыновление детей ЛГБТ-парами «тут в полном комплекте».

И теперь представительница этой «страны-помойки визжит о ненависти к русским», отметил Колясников. И задался вопросом о том, почему она ещё находится в России.

Комментариев под его записью за несколько часов набралось более 400. Приведём некоторые. Так, некий Сергей написал, что он бы вообще отказал этой даме в обслуживании. И он не одинок в этом. «Надо было выставить её из отеля», — заявила форумчанка по имени sVeta. А Денис Ф. предлагает отказывать ей в бронировании во всех гостиницах России и вообще выслать из страны и пожизненно запретить въезд.

Теодор Жерико. Портрет сумасшедшей. 1822

Алексей М. в свою очередь отметил, что даже алкаши в его районе и то вежливее этой дипломатки. Елена К. удивилась тому, что сотрудница консульства вообще делает в России, если здесь ей всё так ненавистно. А Оксана И. написала: «Не могу себе представить, чтобы русская так себя вела в Норвегии и кричала, что их ненавидит и эту страну, и ей бы за это ничего не было. Толерантность такая».

Также пользователи интернета думают и гадают, каким будет ответ российской стороны. Некая Ольга уверена в том, что этой даме ничего не будет. «Опять всё простим», — гневно написала женщина.

«Ну если её не выгонят из страны, то я даже и не знаю, что сказать», — пишет некий Антон.

Пользователь с ником Coffebrilator признаёт, что в России сервис далёк от европейского. «Но причём тут вся нация… русские… к чему это? Могла просто обматерить отель и их сервис. Это неподобающее поведение, запретите ей въезд, она не имеет права, находясь здесь, открывать свой поганый рот», — отметил гражданин.

Swiss _Scout добавил, что банальную ситуацию в отеле сотрудница консульства превратила в национальную проблему. «Неготовый номер бывает в Нью-Йорке, Истамбуле и Париже. Она упрекает сотрудников их национальностью в связи с этим! И уровень чистоты у русских! Пусть меняет отель, в Мурманске есть выбор, и её выслать надо за такие высказывания. Кого МИД терпит на нашей территории?» — гневно высказался пользователь.

Форумчанин Егор считает, что в плане инфраструктуры Мурманск — дыра конкретная. Но добавляет: «А вот русских оскорблять не надо».

Виктор Ч. негодует по поводу того, сколько можно терпеть. И напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Норвегия была на стороне нацистов.

«Нацизмом воняет!!!» — написал некий Mars кZn.

«Сначала пусть научится уважению, чтобы её уважали. Какое дно, она ещё и консул, фу», — добавил форумчанин с ником Nas.

Есть в интернет-пространстве и другие комментарии, гораздо более жёсткие, порой даже на грани бандитизма. Но главный посыл интернет-сообщества понятен. Сервис в отелях России действительно может быть далёк от европейского. Но это не должно являться поводом для разжигания ненависти и вражды по отношению к целой нации, и тем более эти слова непозволительны сотруднице дипломатической структуры. Интернет-пространство взбудоражено. Люди ждут конкретных законно-дипломатических мер по отношению к этой зарубежной персоне.