Донецк, 30 июля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Населенный пункт Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:55 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новоселовка: выпущено 12 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку и Донецк.