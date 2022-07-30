Лондон, 30 июля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Принимавшие участие в учениях НАТО в Северной Македонии британские десантники избили мужчину в ресторане в центре македонской столицы Скопье. Об этом 30 июля сообщила газета Daily Express.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Пьяный

Отмечается, что пострадавшим оказался подданный Соединённого Королевства. По его словам, 11 мая его избили четверо военных из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании. Они были в состоянии алкогольного опьянения и «искали повод для драки».

В результате пострадавшему понадобилась помощь врачей в Северной Македонии, после чего в Лондоне он был вынужден пройти краткий курс лечения.

Также он рассказал, что македонские органы правопорядка и британская военная полиция не сотрудничают друг с другом по этому вопросу, что замедляет процесс расследования. Британское минобороны отказалось сообщать о том, были ли отстранены от службы десантники, участвовавшие в драке.

В начале мая британское посольство в Скопье сообщало, что на учения стран НАТО в Северную Македонию прибыли около 1,8 тыс. военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании.