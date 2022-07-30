Курск, 30 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Поселок Теткино в Курской области обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

U.S. Army Europe ВСУ

«Со стороны Украины был обстрелян п. Теткино Глушковского района, — сообщил он. — … По предварительной информации пострадавших нет».

Старовойт отметил, что российские военные уже подавили огневую точку противника ответным огнем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 25 июля в Глушковском районе идёт обстрел приграничного села Алексеевки со стороны Украины.