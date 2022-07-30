Тегеран, , 18:35 — REGNUM Наводнения в Иране унесли жизнь 61 человека, а 32 значатся как пропавшие без вести. Об этом, как передаёт агентство ISNA, сообщил 30 июля глава отдела чрезвычайных операций иранского общества красного полумесяца Мехди Валипур.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«После обнаружения нескольких новых тел в свете недавних происшествий число погибших в результате наводнений в стране с начала месяца мордад (пятый месяц иранского календаря, с 23 июля по 22 августа — прим. ред.) достигло 61», — заявил Мехди Валипур.

Отметим, что ранее сообщалось, что от природного явления в стране погибли 56 человек. От наводнения пострадали 18 провинций государства. Больше всего семь территорий: Бахтиария, Исфахан, Йезд, Луристан, Мазандаран, Тегеран и Чехармехаль.