Пекин, 30 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Китай и Киргизия договорились объединить усилия для противодействия глобальным вызовам и сохранения стабильности в регионе. Об этом 30 июля сообщило китайское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи министра иностранных дел Ван И с его киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

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«Обе стороны считают, что Китай и Киргизия должны объединить усилия для противодействия глобальным вызовам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также договорились поддерживать стабильность, вместе выступать против действий, приводящих к беспорядкам и разногласиям в регионе.

Подчёркивается, что Китай и Киргизия готовы, «взаимодействуя с мировым сообществом, поддерживать подлинное многостороннее сотрудничество и отстаивать основополагающие нормы международных отношений».

Обе стороны заявили, что выступают решительно против, чтобы в их внутренние дела вмешивались какие-либо внешние силы.