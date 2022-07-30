Воронеж, 30 июля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Московское «Динамо» в матче третьего тура регулярного сезона чемпионата России по футболу упустило победу над воронежским «Факелом». Основное время встречи, проходившей в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов», завершилось со счетом 3:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Забитые мячи: Федор Смолов (26’ пенальти) — 0:1, Федор Смолов (44’ Арсен Захарян) — 0:2, Георгий Гонгадзе (46’) – 1:2, Роман Акбашев (48’) – 2:2, Василий Черов (49’ автогол) – 2:3, Ильнур Альшин (86’) – 3:3.

Желтые карточки: Роман Акбашев 20’, Руслан Магаль 63’, Арсен Захарян 71’.

Красные карточки: Арсен Захарян 90+4’.

Статистика матча («Факел»/«Динамо»)

Удары 12/13

Удары в створ 5/4

Владение 55%/45%

Угловые 6/3

Нарушения 6/4

Составы команд:

«Факел»: Городовой, Черов (Ивахнов, 81’), Дашаев, Альшин, Магаль (Мастерной, 67’), Божин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 73’), Дмитриев (Мендель, 46’), Максимов (Гонгадзе, 46’), Аппаев.

«Динамо»: Шунин, Павшивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66’), Моро, Фомин (Гагнидзе, 39’), Захарян, Грулев (Тюкавин, 84’), Макаров (Гладышев, 66’), Смолов.