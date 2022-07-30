Донецк, , 18:14 — REGNUM Города Горловка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:23 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибра 152 мм; 17:24 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов в ДНР за 30 минут.