Донецк, 30 июля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Здание Дворца культуры в Донецке повреждено из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

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По его данным, Куйбышевский район города попал под обстрел. Дворец культуры им. Т. Г. Шевченко получил повреждения. Окна здания выбиты, а осколки посекли фасад объекта.

Помимо этого, отметил он, в ходе обстрела мужчина 1986 года рождения получил множественные ранения. Его доставили в городскую. больницу № 17.