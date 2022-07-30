Осло, , 18:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Норвегии сожалеет об инциденте с сотрудницей своего консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен. Об этом 30 июля заявили в ведомстве.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«МИД глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», — сказала представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес.

Отмечается, что норвежский МИД прорабатывает инцидент по соответствующим каналам.

Напомним, ранее было опубликовано видео с камер наблюдения в мурманской гостинице, на котором Эллингсен устроила истерику в ответ на просьбу подождать, когда будет закончена уборка в её номере, и заявила, что «ненавидит русских».

В МИД РФ назвали слова Эллингсен возмутительным актом ненависти, национализма и ксенофобии и заявили, что готовят варианты ответа.

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