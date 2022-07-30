Кишинёв, , 18:03 — REGNUM Свержение власти в Молдавии якобы стало целью пророссийских сил. Такое заявление в интервью румынскому порталу Hotnews сделала президент Молдавии Майя Санду.

Майя Санду European People's Party

«Пророссийские силы, а также все эти криминальные и коррумпированные группы, выступившие единым фронтом с пророссийскими силами, выбрали целью избавиться от этого правительства, остановить процессы реформ, остановить судебную реформу, в частности», — заявила Санду.

При этом о «причастности» пророссийских сил к желанию свергнуть власть в Молдавии президент не привела никаких доказательств. К таким силам в республике относят оппозиционные левые партии, например, блок коммунистов и социалистов, а также партию «Шор». Они выступают за продолжение сотрудничества с Россией и защиту интересов русскоязычного населения государства.

Отметим, что эти партии с середины мая 2022 года проводят в Молдавии акции против правительства. Участники недовольны ростом цен на газ и другие ресурсы. Жители государства также недовольны ухудшением уровня жизни.