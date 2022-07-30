Тюмень, , 17:52 — REGNUM В Тюменской области погибли два человека в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Разбитый «КамАЗом» автомобиль ГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным, утром 30 июля на 254 километре федеральной автодороги Тюмень — Ишим — Омск «Мерседес» GL-350 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, а водитель «КамАЗа» госпитализирован. Личность водителя «Мерседеса» устанавливается.

Как ранее сообщает ИА REGNUM, 30 июля в Свердловской области в результате дорожной аварии травмы получили шесть человек.

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