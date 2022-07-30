Донецк, 30 июля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 30 июля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по пр. Кремлевскому получил ранения мужчина, — говорится в сообщении. — В настоящее время ему оказывается медицинская помощь».

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».