Москва, 30 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Важным шагом в правильном направлении является принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2648, которая предусматривает смягчение оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом 30 июля говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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По словам Захаровой, Россия с удовлетворением отмечает принятие резолюции, ключевым элементом которой стало значительное смягчение оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

Захарова отметила, что поставки военного имущества для правительства ЦАР теперь требуют только предварительного уведомления. Больше не нужно получать специальных разрешений профильного Комитета СБ ООН.

Представитель МИД РФ заявила, что Россия воздержалась при голосовании, поскольку хотела ещё более решительно продвигаться по пути снятия санкционных барьеров с ЦАР.

В комментарии подчёркивается, что Россия оказывает поддержку дружественной ЦАР, в том числе в укреплении её сектора безопасности.