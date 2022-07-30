Пермь, 30 июля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту столкновения в Пермском крае пассажирского катера с баржей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Уголовное дело

Сейчас проводится доследственная проверка. Руководитель ведомства поручил завести дело и представить ему доклад. Ход расследования дела поставят в центральном аппарате СКР на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 июля катер, в котором находились 25 человек, столкнулся с баржей. Это произошло на реке Каме в Пермском крае. Один пассажир был госпитализирован. Капитан катера сбежал, но позднее его нашли пьяным.