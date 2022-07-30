Пекин, 30 июля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Из-за наводнений в Китайской Народной Республике эвакуировали порядка 70 тыс. человек. Об этом 30 июля сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Провинция Ляонин столкнулась с погодными явлением значительного затопления территории. Это стало причиной активной эвакуации жителей провинции. За последние три дня территорию покинули 69 678 человек.

Журналисты агентства отмечают, что ущерб от наводнения оценивается в 12,7 млн юаней.

Ранее наводнение унесло жизни шести человек в провинции Сычуань, что на юго-западе Китая. При этом 12 жителей провинции пока числятся как пропавшие без вести.