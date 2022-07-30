Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Сегодня, 30 июля, «Зенит» в центральном матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», а стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Алексей Сутормин, Родриган, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Антон Миранчук, Франсуа Камано, Артем Карпукас, Вильсон Изидор.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Алексей Лунев и Игорь Демешко. Резервный арбитр — Алексей Амелин.