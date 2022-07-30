Донецк, , 17:32 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, Гольмовский, Горловку, Новобахмутовку и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:22 — населенный пункт Пески — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм; 16:25 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 16:26 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь мин калибра 120 мм; 16:30 - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм; 16:40 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибра 120 мм; 16:52 - населенный пункт Пески – населенный пункт Старомихайловка: выпущено шесть мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».