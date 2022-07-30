Осло, 30 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского матча минимально уступил мадридскому «Атлетико». Встреча, проходившая в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 0:1.

«Манчестер Юнайтед»

Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил 22-летний атакующий полузащитник сборной Португалии Жоау Феликс после передачи Альваро Мораты. На 90+1-й минуте хавбек «манкунианцев» Фред получил красную карточки.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Маласия, Далот, Магуайт, Фред, Мактоминей (ван де Бек, 69’), Фернандеш, Рэшфорд, Эланга (Пельистри, 76’), Марсьяль (Эриксен, 69’).

«Атлетико»: Облак, Хименес (Сауль, 60’), Савич (Гризманн, 60’), Лусеро (Феликс, 60’), Мандава, Кондогбья (Серхио, 60’), Льоренте (Васс, 60’), Лемар (Коке, 60’), Карраско (Де Пауль, 60’), Кунья (Мората, 60’), Корреа (Витсель, 60’).