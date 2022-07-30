Донецк, , 17:25 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: … 16:56 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Новобахмутовке шесть мин калибра 120 мм.