Тюмень, , 17:25 — REGNUM В Тюмени выясняются обстоятельства получения травм двумя рабочими на стройке. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Строители Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что вечером 28 июля на стройплощадке жилого дома с высоты 10 этажа произошло падение деревянной балки, в результате которого два строителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. Проводится доследственная проверка.

«Бригада генерального подрядчика выполняла демонтаж опалубки плиты-перекрытия. От порыва ветра деревянная балка опрокинулись за пределы этажа здания. Ригель упал на двух сотрудников, находящихся на уровне первого этажа здания. В настоящее время мы проводим служебное расследование», — сообщил представитель застройщика Megatyumen.ru.

Поясняется, что один из пострадавших строителей уже находится дома, второго в скором времени выпишут из больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюмени 26 июля погибла женщина, управлявшая козловым краном. По факту возбуждено уголовное дело.

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