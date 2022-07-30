Тюмень, 30 июля 2022, 17:25 — REGNUM В Тюмени выясняются обстоятельства получения травм двумя рабочими на стройке. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Предварительно установлено, что вечером 28 июля на стройплощадке жилого дома с высоты 10 этажа произошло падение деревянной балки, в результате которого два строителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. Проводится доследственная проверка.
«Бригада генерального подрядчика выполняла демонтаж опалубки плиты-перекрытия. От порыва ветра деревянная балка опрокинулись за пределы этажа здания. Ригель упал на двух сотрудников, находящихся на уровне первого этажа здания. В настоящее время мы проводим служебное расследование», — сообщил представитель застройщика Megatyumen.ru.
Поясняется, что один из пострадавших строителей уже находится дома, второго в скором времени выпишут из больницы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюмени 26 июля погибла женщина, управлявшая козловым краном. По факту возбуждено уголовное дело.
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