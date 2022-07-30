Тюмень, 30 июля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Тюмени выясняются обстоятельства получения травм двумя рабочими на стройке. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

Предварительно установлено, что вечером 28 июля на стройплощадке жилого дома с высоты 10 этажа произошло падение деревянной балки, в результате которого два строителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. Проводится доследственная проверка.

«Бригада генерального подрядчика выполняла демонтаж опалубки плиты-перекрытия. От порыва ветра деревянная балка опрокинулись за пределы этажа здания. Ригель упал на двух сотрудников, находящихся на уровне первого этажа здания. В настоящее время мы проводим служебное расследование», — сообщил представитель застройщика Megatyumen.ru.

Поясняется, что один из пострадавших строителей уже находится дома, второго в скором времени выпишут из больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 26 июля погибла женщина, управлявшая козловым краном. По факту возбуждено уголовное дело.