Багдад, 30 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Жертвой акций протеста в Багдаде стал минимум один человек, помимо этого насчитывается 125 пострадавших. Об этом 30 июля сообщает телеканал Al Jazeera.

The U.S. National Archives Протесты в Ираке

В Багдаде продолжаются акции протеста. Сторонники радикального шиитского имама Муктады ас-Садра штурмовали бетонные заграждения, которые установили для ограждения правительственной зоны. Против протестующих применили слезоточивый газ, он привёл к тому, что часть демонстрантов получила признаки удушья. Кроме слезоточивого газа силы безопасности использовали оружие с резиновыми пулями.

Отметим, что демонстранты недовольны выдвижением Мухаммеда Шияха ас-Судани на пост премьер-министра страны. На фоне этого исполняющий обязанности главы кабинета Мустафа аль-Казыми отдал приказ полиции и армейским спецподразделениям защищать учреждения правительства, но без применения силы.

Недовольства из-за формирования нового правительства в Ираке наблюдаются с октября 2021 года, когда в государстве прошли парламентские выборы. При этом избрание нового президента республики пока откладывается.