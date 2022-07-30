Нью-Йорк, США, 30 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) готова направить в населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в следственном изоляторе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины погибли более 50 пленных украинских силовиков, группу экспертов для расследования инцидента. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя генсека ООН Антониу Гутерреша Фархана Хака, распространенном 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы (ООН — прим. ИА REGNUM) готовы направить группу экспертов (в Еленовку)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором находились пленные бойцы ВСУ, в результате которого погибли 53 человека, вооружённые формирования Украины нанесли в ночь на 29 июля.