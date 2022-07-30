Белград, , 17:04 — REGNUM Албанская сторона в Косове и Метохии «готовит ад» сербам, прекращая с 1 августа действие сербских документов. Об этом 30 июля заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

Никола Селакович Министерство иностранных дел Республики Сербия

«Мы констатировали серьёзную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни», — сказал Селакович.

По его словам, ситуация в Косове и Метохии достигает кульминации.

Он добавил, что в ближайшее время президент Сербии Александр Вучич встретится с представителями сербов из Косова и Метохии, а затем обратится к гражданам Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля министр внутренних дел самопровозглашенного Косово Джеляль Свечля заявил о завершении подготовки к ускоренной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.

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