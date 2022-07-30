Стамбул, Турция, , 16:54 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» не будет извиняться перед Украиной из-за болельщиков, скандировавших фамилию президента России Владимира Путина. Об этом 30 июля заявил президент клуба Али Коч.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», — цитирует Коча издание Milliyet.

Как сообщало ИА REGNUM, во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и киевским «Динамо» турецкие болельщики стали скандировать фамилию Путина.

После этого в УЕФА по заявлению Украинской ассоциации футбола начал дисциплинарное расследование в отношении «Фенербахче».

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие болельщики скандировали фамилию Путина в матче с киевским «Динамо»