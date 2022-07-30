Стамбул, Турция, 30 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» не будет извиняться перед Украиной из-за болельщиков, скандировавших фамилию президента России Владимира Путина. Об этом 30 июля заявил президент клуба Али Коч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», — цитирует Коча издание Milliyet.

Как сообщало ИА REGNUM, во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и киевским «Динамо» турецкие болельщики стали скандировать фамилию Путина.

После этого в УЕФА по заявлению Украинской ассоциации футбола начал дисциплинарное расследование в отношении «Фенербахче».