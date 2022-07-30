Воронеж, 30 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Прокуратура Воронежской области проводит проверку по факту смерти троих мужчин в СИЗО, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Rostov.sledcom.ru Следственные действия

Ранее стало известно, что утром 30 июля в одном из СИЗО Воронежа были найдены тела троих мужчин.

Проверку также начал следственный комитет, тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу.