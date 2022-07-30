Волгоград, 30 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Из-за столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в Волгограде пострадали пять человек. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

После дорожно-транспортного происшествия помощь медицинских сотрудников понадобилась водителю легкового авто Opel Vectra и четырём пассажирам маршрутки.

«В 10:30 водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля Opel Vectra и совершил столкновение. За медицинской помощью обратились четыре пассажира маршрутки и водитель легкового автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

В больницу имени Вишера в Волжском доставили пять пострадавших. Как отметили в комитете по здравоохранению региона, среди них была женщина 1987 года рождения, она доставлена в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Мужчина 1947 года рождения проходит обследование, медики уточняют его состояние. Еще трое после обследования направлены на лечение на дому, передаёт ТАСС.