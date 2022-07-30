Тюльганский район, Оренбургская область, 30 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Тюльганском районе Оренбургской области 86-летний гражданин лишился 895 тыс. рублей после визита «скупщиков старой техники». Об этом сообщает пресс=служба областного УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что двое граждан пришли к нему домой. Пенсионер пригласил их посмотреть телевизор, который был готов продать. В итоге сделка состоялась. Мужчина получил 500 рублей, а затем достал сумку с накоплениями из-под матраса и положил туда купюру.

После ухода визитёров пенсионер обнаружил пропажу своих сбережений и обратился в полицию. Воров задержали в Стерлитамаке. Похищенные деньги были возвращены владельцу.