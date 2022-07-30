Лондон, 30 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, лондонский «Арсенал» со счетом 6:0 разгромил испанскую «Севилью» в матче финала товарищеского Кубка Эмирейтс. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Букайо Сака (10’ пенальти, 19’), Габриэль Жезус (13’, 15’ Габриел Мартинелли, 77’) и Эдуард Нкетиа (89’ Мартин Эдегор). Единственную желтую карточку на 76-й минуте встречи получил 20-летний испанский защитник «Севильи» Кике Салас.

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Суареш, 79’), Парти (эль-Ненни, 79’), Сака (Нкетиа, 79’), Эдегор, Джака (Локонга, 90’), Мартинелли (Нелсон, 90’), Жезус (Пепе, 79’).

«Севилья»: Буну, Рекик (Салас, 71’), Навас, Акунья (Перес, 70’), Кармона, Ракитич, Торрес (Эль-Хаддади, 79’), Фернандо (Ромеро, 70’), Корона (Кинтана, 79’), Эн-Несери (Ортис, 72’), Ламела (Круз, 79’).