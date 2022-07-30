Обнинск, Калужская область, 30 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Около 1300 человек приняли участие 30 июля в VII «Атомном» марафоне в Обнинске. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Участники «Атомного» марафона в Обнинске 30 июля 2022 года

В 2022 году любителям бега было предложено три дистанции для взрослых — 7 километров, полумарафон и марафонский забег — 42,2 км. Дети смогли принять участие в километровом забеге. Местом старта и финиша стал сквер Победы у мемориала «Вечный огонь». Губернатор области Владислав Шапша, как и планировал, пробежал дистанцию в семь километров под номером «40».

«Обнинск — молодой, умный, спортивный. Сегодня тысячи людей бежали марафон. Марафон уже седьмой, при этом дистанция новая. Она проходила мимо Физико-энергетического института, там, где была построена первая атомная электростанция», — отметил Владислав Шапша.

Город Обнинск является первым наукоградом России с первой атомной электростанцией, поэтому пробег получил название — «Атомный» марафон. Спортивное мероприятие проводится в День города, когда улицы Обнинска наполнены гостями. Маршрут марафона пролегает по историческим и культурным местам, что привлекает внимание и пробуждает интерес к истории Обнинска и атомной энергетики. Марафон пользуется поддержкой государственной корпорации «Росатом», которая рассматривает возможность расширения проекта на другие города территории «Росатома».