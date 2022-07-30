Берн, , 16:46 — REGNUM В случае, если Китай осуществит вторжение на Тайвань, Швейцария может направить жёсткие санкции против КНР. Об этом швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung заявила председатель государственного секретариата по экономике государства Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я твердо верю в то, что мы примем такие санкции. Однако в случае с Китаем санкции будут гораздо более радикальными, потому что экономические отношения гораздо более значительные», — отметила Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

В правительстве Тайваня заявили о необходимости расширения партнерства с США в области безопасности. Причиной такой политики стали переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Во внешнеполитическом ведомстве Тайваня пояснили, что Вашингтон поделился с Тайбэем содержанием прошедших переговоров представителей стран.

Отметим, что в Белом доме, по сообщениям пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, заявили, что Байден не считает, что имеет право повлиять на решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чтобы она отказалась от поездки на Тайвань.