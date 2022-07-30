Донецк, , 16:30 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом 30 июля сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные формирования Украины убили мирного жителя в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».