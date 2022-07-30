Донецк, 30 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка и Александровку.