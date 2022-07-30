Улан-Удэ, , 16:15 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии медики выявили 52 новых случая заражения коронавирусом, что значительно превышает ежедневные показатели в июле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

В ковидные стационары госпитализировали 14 заболевших. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 137 835. Жертвами коронавируса стали 3036 человек.

Выздоровели после COVID-19 в республике к настоящему времени 134 510 пациентов, в том числе 26 за последние сутки.